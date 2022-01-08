لبنان

حاولا سرقة سيدة في طرابلس.. وهذا ما حصل معهما

Lebanon 24
08-01-2022 | 14:53
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حاول شخصان ملثمان سرقة سيدة اثناء مرورها في محلة مشروع محرم في طرابلس، الاّ أن زوجها الذي كان متواجداً معها تصدا لهما وطاردهما واطلق النار باتجاههما لمحاولة ايقافهما.
 الا انهما لاذا بالفرار الى جهه مجهولة، ولم تفد المعلومات الأولية عن وقوع اصابات.
 
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سرقة

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