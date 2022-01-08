حاولا سرقة سيدة في طرابلس.. وهذا ما حصل معهما

حاول شخصان ملثمان سرقة سيدة اثناء مرورها في محلة مشروع محرم في طرابلس، الاّ أن زوجها الذي كان متواجداً معها تصدا لهما وطاردهما واطلق النار باتجاههما لمحاولة ايقافهما.الا انهما لاذا بالفرار الى جهه مجهولة، ولم تفد المعلومات الأولية عن وقوع اصابات.