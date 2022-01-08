لبنان

جنبلاط: في أوج انتشار "كورونا".. التلقيح فوق كل اعتبار

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:53
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غرّد رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "في أوج انتشار جائحة كورونا فإن أهم شيء هو الوقاية، والوقاية يعني التلقيح فوق كل اعتبار وكفى الاستهتار".
 
 
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