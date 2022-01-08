جنبلاط: في أوج انتشار "كورونا".. التلقيح فوق كل اعتبار

غرّد رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "في أوج انتشار جائحة كورونا فإن أهم شيء هو الوقاية، والوقاية يعني التلقيح فوق كل اعتبار وكفى الاستهتار".



