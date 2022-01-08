الجيش: خروقات بحرية معادية مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بياناً حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي جاء فيه: "بتاريخ 8 / 1 / 2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 351 متراً. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".