لبنان

خلاف مرسوم الدورة الاستثنائية الى تراجع

Lebanon 24
08-01-2022 | 23:09
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حدث مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بالصيغة التي وقعها الرئيس ميشال عون مزيدا من اجواء التوتر مع الرئيس بري، خصوصا ان رئيس المجلس كان ابلغ رئيس الجمهورية انه سيقابل كل خطوة ايجابية بخطوة مماثلة لكنه فوجئ بصيغة المرسوم المذكور، ما استدعى ردا فوريا يؤكد على ان المجلس سيد نفسه.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ "الديار" ان المادة 33 لا تقيد المجلس بعد فتح الدور بان يحدد وفق الاصول ومن خلال هيئة مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات التي يدعو اليها رئيس المجلس.
واضافت انه اذا كان رئيس الجمهورية يحدد برنامجا معينا في الدورة الاستثنائية فان هذه الصلاحية الواردة في المادة المذكورة لا يمكن ان تتجاوز صلاحيات المجلس بعد بدء الدورة، ذلك انه سيد نفسه وهو الذي يحدد جداول اعمل الجلسات.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يهدأ السجال حول هذا الموضوع مشيرة الى ان مجلس النواب ورئاسة المجلس ستتصرف في الدورة الاستثنائية وفق ما اكد عليه الرئيس بري
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