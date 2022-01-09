حزب الله يسعى لـ"لم الشمل": كل واحد منكن عيني

في اطار التفاوض الحاصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، يحاول الحزب اعطاء ضمانات للتيار باستمرار تحالفهما الانتخابي.

وتقول مصادر مطلعة ان الحزب يحاول التخفيف من تبعات الازمة السياسية بين التيار وحركة امل انتخابيا اذ سيعمل على حل الازمة في كل دائرة بشكل منفصل، من اجل جعل التحالف الانتخابي بين امل والتيار ممكنا في غالبية الدوائر الانتخابية من دون ان يضطر للاختيار بينهما".

وتضيف المصادر" كما يدرس الحزب إمكانية عدم التحالف مع "امل" في بعض الدوائر ،في حال استمرّ الطرفان برفض الانضمام ضمن لوائح موحدة".