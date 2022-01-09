تفاؤل في صفوف "8 اذار" بتطور مهم: "الخير رح يدفق"

يتحدث بعض قياديي قوى الثامن من اذار عن الاتفاق النووي الايراني - الاميركي بالقول ان الاتفاق بين البلدين ستكون له تبعات ايجابية على لبنان، اقله على الفريق السياسي الذي يتحالف مع طهران.

وبحسب هؤلاء فإن رفع العقوبات عن طهران سيعني تدفق كتلة مالية كبيرة لصالحها وبالتالي لصالح حلفائها في لبنان، وهذا ما سيكون كفيلا بتغيير الواقع السياسي او اقله الشعبي من خلال استثمار الاموال معيشيا واعلاميا من قبل الفريق المؤيد لايران.