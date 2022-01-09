لبنان

هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2022 | 01:45
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تُفيد معلومات شبه مؤكدة ان مالكي ورئيس مجلس ادارة احد المصارف المهمة في لبنان والعالم اتخذوا قرارا يتماشى مع سمعة المصرف عالميا ويقضي  بالحفاظ على كل ودائع العملاء بالدولار في فروع المصرف في لبنان دون أي اقتطاع وتسديدها "بالكامل" خلال فترة 5 سنوات".
وتفيد المعلومات" ان هذا القرار يسري على  الحسابات والودائع  التي يعود تاريخها الى ما قبل 31 كانون الأول 2019.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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