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لبنان
وزير سابق"يرفع صوته" لهذا الهدف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-01-2022
|
02:15
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يحاول وزير سابق ينتمي إلى أحد التيارات السياسية إستثمار مواقفه السياسية الهجومية ضد الذين يحاولون الإساءة إلى رئيس "التيار"، وذلك من أجل رفع منسوب حصوله على الرضى المطلوب لتزكية إسمه كمرشح محتمل ومتقدّم على غيره من المرشحين في دائرة الشوف عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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