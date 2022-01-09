إطلاق نار وقذائف صاروخية... هرّة تفجّر إشكالا مسلّحاً في بعلبك!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شبانا من ال ج، أقدموا على إطلاق النار على صيدلية م.ص البيطرية، بالقرب من مطعم السندباد، في مدينة بعلبك، بسبب عدم معالجة هرّة، الامر الذي استدعى ردا من مالكي الصيدلية باطلاق عدد من القذائف الصاروخية والرشقات النارية.