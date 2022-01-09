لبنان

إطلاق نار وقذائف صاروخية... هرّة تفجّر إشكالا مسلّحاً في بعلبك!

Lebanon 24
09-01-2022 | 01:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شبانا من ال ج، أقدموا على إطلاق النار على صيدلية م.ص البيطرية، بالقرب من مطعم السندباد، في مدينة بعلبك، بسبب عدم معالجة هرّة، الامر الذي استدعى ردا من مالكي الصيدلية باطلاق عدد من القذائف الصاروخية والرشقات النارية.
 
 
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بعلبك

إطلاق نار

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