عبدالله: لا مكان للمزايدات!

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر ، كاتِباً: "جائحة كورونا هي مسألة مجتمعية وليست مرتبطة بالحرية الشخصية، وحياة الناس والضعفاء منهم ليست وجهة نظر".وأضاف، "لقاحات الشلل والحصبة والسل وغيرها، أنقذت البشرية، ولا مكان هنا للمزايدات".وتابع، "ندفن يوميا اهلا وأحباء وأصدقاء غير ملقحين".