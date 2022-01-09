عبدالله: لا مكان للمزايدات!

جائحة كورونا هي مسألة مجتمعية وليست مرتبطة بالحرية الشخصية،
وحياة الناس والضعفاء منهم ليست وجهة نظر.
لقاحات الشلل والحصبة والسل وغيرها، أنقذت البشرية،ولا مكان هنا للمزايدات.
ندفن يوميا اهلا وأحباء وأصدقاء غير ملقحين.
التلقيح المجاني مقابل الكلفة الباهظة لغرف العناية الفائقة !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 9, 2022
جائحة كورونا هي مسألة مجتمعية وليست مرتبطة بالحرية الشخصية،
وحياة الناس والضعفاء منهم ليست وجهة نظر.
لقاحات الشلل والحصبة والسل وغيرها، أنقذت البشرية،ولا مكان هنا للمزايدات.
ندفن يوميا اهلا وأحباء وأصدقاء غير ملقحين.
التلقيح المجاني مقابل الكلفة الباهظة لغرف العناية الفائقة !