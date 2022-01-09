لبنان

"كمينٌ محكم"... هكذا وقعت عصابة سرقة في قبضة "الامن"!

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:25
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، والتي كَثُرَت في الآونة الأخيرة في محافظة جبل لبنان من قبل عصابة مجهولة الهوية.

 بنتيجة المتابعة التي تجريها القطعات المختصة في الشعبة تبين لها أنّ افراد العصابة المذكورة ينفّذون ايضا عمليات سلب دراجات آلية مستخدمين سكّينًا، والتي كان آخرها بتاريخ 1-1-2022 في محلة سن الفيل، حيث أقدموا على سلب مواطن دراجته وهاتفه، بعد ان وضعوا السكين على عنقه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد هوية جميع أفراد العصابة المذكورة وهم كل من:

ي. خ. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد)
 ب. د. (مواليد عام 1990، لبناني)
 ف. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
 اعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاریخ 3-1-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة برج حمود نتج عنه توقيفهم.

 وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم:

/3/ مفكّات، /3/ سكاكين، و"كاتر" تستخدم جميعها في عمليات السرقة والسلب.
 مظروفين هيرويين زنتهم /2،8/ غ
 حبّتين ترامال، وهاتف خلوي.
 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة سرقة وسلب دراجات آلية، وانهم ينشطون منذ حوالي الاربعة أشهر، حيث نفذوا أكثر من /50/ عملية سرقة وسلب دراجة من مناطق جبل لبنان، وانهم يقومون ببيعها لأحد تجار المخدرات في مخيم صبرا وشاتيلا مقابل استحصالهم على المخدرات، كما اعترفوا بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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