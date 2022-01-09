هاشم: تفلت العدو نتيجة لانحياز المجتمع الدولي إليه

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال زيارة قائد القوة الدولية في الجنوب ستيفان دي كول بلدة شبعا ومنطقة العرقوب لمناسبة قرب انتهاء مهامه، أن "تفلت العدو الإسرائيلي وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، هو نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى هذا الكيان، لذلك نعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، لأن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يحصل في منطقتنا بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهذا العالم ساهم وشجع على اغتصاب أرضه لتمارس بحقه كل أنواع الإجرام والإرهاب المنظمين".وقال: "نقدر اليونيفيل على دورها ومساهمتها الإنمائية والاجتماعية، الى جانب دورها في اطار القرار 1701، ونشدد على أن لبنان التزم متطلبات هذا القرار. والاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق باليونيفيل، أما ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله أجزاء من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل وصولا الى اطماعه في حدودنا البحرية، بالإضافة إلى انتهاكاته وخروقه اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".وأشار إلى أن "كل المواثيق والأعراف والتقاليد تتيح لشعبنا استخدام كل الأساليب للدفاع عن نفسه واستعادة حقه في أرضه وثرواته".