21
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هاشم: تفلت العدو نتيجة لانحياز المجتمع الدولي إليه
Lebanon 24
09-01-2022
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال زيارة قائد القوة الدولية في الجنوب ستيفان دي كول بلدة شبعا ومنطقة العرقوب لمناسبة قرب انتهاء مهامه، أن "تفلت العدو الإسرائيلي وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، هو نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى هذا الكيان، لذلك نعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، لأن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يحصل في منطقتنا بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهذا العالم ساهم وشجع على اغتصاب أرضه لتمارس بحقه كل أنواع الإجرام والإرهاب المنظمين".
وقال: "نقدر اليونيفيل على دورها ومساهمتها الإنمائية والاجتماعية، الى جانب دورها في اطار القرار 1701، ونشدد على أن لبنان التزم متطلبات هذا القرار. والاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق باليونيفيل، أما ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله أجزاء من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل وصولا الى اطماعه في حدودنا البحرية، بالإضافة إلى انتهاكاته وخروقه اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".
وأشار إلى أن "كل المواثيق والأعراف والتقاليد تتيح لشعبنا استخدام كل الأساليب للدفاع عن نفسه واستعادة حقه في أرضه وثرواته".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج سيرافقها الحظ السعيد طيلة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج سيرافقها الحظ السعيد طيلة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
11:00 | 2022-01-08
08/01/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن انتحار عنصر بـ"قوى الأمن" في الأشرفية.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن انتحار عنصر بـ"قوى الأمن" في الأشرفية.. ما حقيقته؟
13:10 | 2022-01-08
08/01/2022 01:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان" بشأن انقطاع التيار.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان" بشأن انقطاع التيار.. هذا ما جاء فيه
12:41 | 2022-01-08
08/01/2022 12:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان "الإنتعاش"
Lebanon 24
خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان "الإنتعاش"
11:27 | 2022-01-08
08/01/2022 11:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
Lebanon 24
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:15 | 2022-01-09
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
06:00 | 2022-01-09
العهد يبحث عن ماء الوجه... حوار بمن حضر؟
08:24 | 2022-01-09
نصيحة من جنبلاط للخروج من دوامة التعطيل المدمرة.. هذا ما قاله
08:20 | 2022-01-09
قبلان للبنانيين: لا تكونوا أسلحة دمار طائفي بيد الأميركي
08:13 | 2022-01-09
في هذه المناطق.. مواطنون يلجأون للمساجد لاستخدام المياه
07:53 | 2022-01-09
بيان توضيحي لـ"كهرباء لبنان" بعد إعتداء بعض المتظاهرين على محطة عرمون.. إليكم التفاصيل
فيديو
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
02:00 | 2022-01-09
09/01/2022 15:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
09/01/2022 15:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
09/01/2022 15:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact