لبنان

هاشم: تفلت العدو نتيجة لانحياز المجتمع الدولي إليه

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:38
A-
A+
Doc-P-905301-637773215690201078.jpg
Doc-P-905301-637773215690201078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال زيارة قائد القوة الدولية في الجنوب ستيفان دي كول بلدة شبعا ومنطقة العرقوب لمناسبة قرب انتهاء مهامه، أن "تفلت العدو الإسرائيلي وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، هو نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى هذا الكيان، لذلك نعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، لأن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يحصل في منطقتنا بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهذا العالم ساهم وشجع على اغتصاب أرضه لتمارس بحقه كل أنواع الإجرام والإرهاب المنظمين".
 
وقال: "نقدر اليونيفيل على دورها ومساهمتها الإنمائية والاجتماعية، الى جانب دورها في اطار القرار 1701، ونشدد على أن لبنان التزم متطلبات هذا القرار. والاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق باليونيفيل، أما ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله أجزاء من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل وصولا الى اطماعه في حدودنا البحرية، بالإضافة إلى انتهاكاته وخروقه اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".
 
وأشار إلى أن "كل المواثيق والأعراف والتقاليد تتيح لشعبنا استخدام كل الأساليب للدفاع عن نفسه واستعادة حقه في أرضه وثرواته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:15 | 2022-01-09
06:00 | 2022-01-09
08:24 | 2022-01-09
08:20 | 2022-01-09
08:13 | 2022-01-09
07:53 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website