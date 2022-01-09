لبنان

وزير الصحة يجول على مراكز التلقيح في اليوم الثاني من ماراتون: النتائج مرضية

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:43
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اكد وزير الصحة فراس ابيض اننا نرى ارتفاعاً كبيراً في الاصابات بكورونا في لبنان ولكن يجب ان تبقى اعيننا على الاستشفاء لافتا الى ان الوضع مستقر في المعدلات الاستشفائية في لبنان وهذا امر جيد كما هو في العالم.

وذكر بان اللقاح يحمي من العدوى الشديدة ومن الدخول الى المستشفيات وهو امر اساسي.
كلام الوزير ابيض جاء خلال جولة له في مستشفى صيدا الحكومي اطلع خلالها على مركز التلقيح


وتأتي في اطار جولة له على المستشفيات والمراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة لتلقيح الطلاب والكادر التعليمي ضمن ماراتون فايزر في يومه الثاني والمخصص للتلامذة والقطاع التربوي.

واعتبر ان النتائج مرضية جدا والتجاوب مع حملة الماراتون كبيرة داعيا جميع المواطنين الى اخذ اللقاح وبخاصة الاشخاص الاكبر سنا او المرضى وخاصة في المناطق البعيدة التي تتضمن اقبالا خفيفا كمناطق عكار وبعلبك الهرمل في ظل كلفة الاستشفاء التي اصحبت مرتفعة جدا ولم يعد باستطاعة المواطن اللبناني تحملها
وقال: من هنا جاءت حملة الماراتون أمس واليوم بالتعاون مع وزارة التربية لحماية طلابنا ومدارسنا ومعلمينا من جهة وحماية مجتمعنا من جهة اخرى".
واعرب ابيض عن رضاه عن سير عملية التلقيح وقال أمس بلغ عدد الملقحين 30 الف شخص معتبرا ان الاقبال جيد على اخذ اللقاح والتنظيم مميز وهذا يسرع في عملية التلقيح.
وراى انه مقارنة بين الوضع الحالي والعام الفائت في ما يخص بنسبة اشغال المستشفيات لمرضى كورونا فذلك يعادل الثلث او اقل والفارق هو اللقاح مؤكدا على تشدد الوزارة في الاجراءات الوقائية لحماية المجتمع
وحول التحرك والتظاهر الذي حصل ضد اللقاح قال ان اللقاح حتى الان هو غير الزامي و الكثير من الكلام الذي قيل هو غير علمي وهذا امر مؤسف.
 
 
 
 
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