لبنان

الراعي: استمرار تجميد الحكومة "جريمة"

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:51
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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنه "من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصاً أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء مُجتمعاً"، وأضاف: "استمرار تجميد الحكومة هو جريمة". 
وجاء كلام الراعي في عظة الأحد، إذ أكد أنه "يتوجب على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية". 
وأضاف: "اذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الاقليمية وولاءاتها الخارجية فانها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم، والجريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه". 
ومع هذا، فقد حذر الراعي من "عمليات تعدّ على أملاك الغير في عدد من المناطق اللبنانية عنوة دون اي رادع رسمي وقضائي وعمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة".
 



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