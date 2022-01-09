تصريح هامّ لرئيسة اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة... ماذا قالت عن العودة للتعليم الحضوري؟

قالت رئيسة اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين طويل لـ"الجديد" "قرّرنا تأجيل العودة الى المدارس أسبوعا واحداً فقط حتى يُشفى من أُصيب بـ"كورونا" وأن تكون هذه الفترة للحجر لكي لا ينتشر الفيروس ونضطر الى الإغلاق بشكل تام". وأضافت: "غداّ سنجتمع مع وزير التربية للوصول الى نتيجة".