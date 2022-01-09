لبنان

"فقدان أدوية السرطان"... هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان!

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:59
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علّق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مسألة فقدان ادوية مرض السرطان، واعتبر أن هذه المسألة تقوم وزارة الصحة بمتابعتها واتخاذ القرار بشأنها، مشيراً الى أنه لا يزال بيع هذه الادوية على تسعيرة الـ1500 ساريًا وفق تعليمات الوزير

وأوضح سلامة، في حديث للـLBCI، أن إجمالي الفواتير الموجودة في مصرف لبنان والتي لم يتم تسديدها يصل مجموعها إلى 273 مليون دولار ليتم تسديدها بالدولار الفريش تدريجيا. 

وقال: يجب تسديد 82 مليون دولار أخرى بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة Sayrafa. ويصل مجموع المتأخرات إلى 355 مليون دولار. 

وأشار الى أنه في حال كان هناك فواتير فيجب أن تكون مع المصارف ولم يتمّ إرسالها بعد إلى مصرف لبنان، مؤكداً أن هذا النمط الطبيعي للمدفوعات في السنوات الماضية "وقد تمّ التوقيع على الموافقة المسبقة من قبل الوزير ويمكن الرجوع إليه بهذا الشأن"، بحسب تعبيره.
 

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