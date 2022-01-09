لبنان

دريان شكل هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى

Lebanon 24
09-01-2022 | 04:08
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 أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان قرارا بتشكيل هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى من الدكتور الشيخ محمد أنيس الأروادي رئيسا للهيئة، المحامي حسن عفيف كشلي نائبا للرئيس، الشيخ وليد عبدالله زهرة أمينا للسر، الشيخ محمد هيثم الخانجي أمينا للعلاقات العامة، والأعضاء: المحامية مهى منير فتحة، المحامي رامي محمد خير عيتاني، ندى شفيق مكاوي ورانيا خضر العرب.
 
وتقوم الهيئة بمساعدة السجناء وأسرهم، ورعايتهم دينيا وعلميا وصحيا واجتماعيا، والعمل على كل ما من شأنه إصلاح السجناء ورعاية أسرهم بمساعدتهم ماديا، وتعليم أولادهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا، بالتعاون مع أهل الخير وصندوق الزكاة في لبنان ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، والمؤسسات الأهلية المماثلة.
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