لبنان

رئيس بلدية بشري أوضح قرار تأجيل المدارس

Lebanon 24
09-01-2022 | 04:15
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أكد رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، في بيان اليوم، أن "قرار تأجيل فتح المدارس في بشري حتى الاثنين المقبل 17 الجاري، نابع من الحرص على سلامة الطلاب والأهالي والأساتذة، في ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون في المنطقة".
 
ونفى أن تكون بلدية بشري "تلقت أي كتاب من وزير الداخلية أو حصل أي تواصل مباشر معها، وكل ما حصل أن أحد المراجع الإدارية في القضاء اتصل للاستفسار عن القرار ومدى صحته وللتراجع عنه فكان الجواب أن هذا القرار من صلب صلاحيات رئيس البلدية ويمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله".
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