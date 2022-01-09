لبنان

كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2022 | 04:09
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قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إن "لارتفاع الدولار أسبابه التقنية والسياسية"، مشيراً إلى أنّ "المصرف المركزي لم يعد يمتلك الدولار ولذلك يفقد القدرة على التدخّل بشكل إيجابي". 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال يشوعي إنّ "كلفة الخدمة السياحية تراجعت بسبب كلفة اليد العاملة"، وأضاف: "ما يهمنا زيادة رقم الأعمال بالعملة الثابتة أي الدولار".
ورأى الخبير الاقتصادي أنّ "الكمّ من الدولارات الذي أنفق من المغتربين لم يكن كافياً لتغطية الحاجة الى هذا الدولار"، وقال: "لا سقف للدولار ونحن في أزمة متعددة الأوجه وأهم عنصرٍ فيها هو أزمة الدولار". 

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