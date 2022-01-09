أوقفه الجيش عند مفرق إيعات للاشتباه بضلوعه بجريمة قتل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش أوقفت المدعو ح. ز. عند مفرق بلدة ايعات، للاشتباه بضلوعه بجريمة قتل المدعو ع. ع. منذ حوالي العام. وضبطت معه سلاحا فرديا.