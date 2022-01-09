سؤال من جميل السيّد للبطريرك الراعي: هل هنالك زعماء ليسوا مموّلين أو مرتبطين بالخارج؟

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"غبطة البطرك اليوم:« إذا كانت قوى لبنانية تزمع ربط لبنان بالقرارات الإقليمية وولاءاتها الخارجية فإنها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة البلد بالصميم »!صحيح،ولكن يا سيّدنا،هل هنالك زعماء أو قوى سياسية لبنانية ليسوا مموّلين أو مرتبطين بالخارج بشكل أو بآخر منذ زمن الإستقلال إلى اليوم؟!"