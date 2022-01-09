لبنان

مداهمات للجيش في عدد من المناطق اللبنانية... ماذا يجري؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 04:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش مستمر بالمداهمات في عكار، وعدد من المناطق اللبنانية، بحثا عن مطلقي النار عشيّة راس السنة.
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