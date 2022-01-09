لبنان

استدرجوه من انطلياس إلى قريطم وخطفوه!

Lebanon 24
09-01-2022 | 04:53
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ مجهولين خطفوا مساء أمس الشاب ع.أ.خ.، بعد استدراجه من إحدى المطاعم في إنطلياس إلى منطقة قريطم.
 
 
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