لعودة آمنة الى المدارس.. هذا ما طلبه وزير الداخلية

شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على المحافظين والقائمقامين ضرورة التقيد بمضمون القرار رقم ٦/ ص.م تاريخ ٢-١-٢٠٢٢، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والقاضي باتخاذ البلديات كل الاجراءات اللازمة الآيلة الى العودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي فيروس كورونا وذلك لجهة التأكد من مراعاة الشروط الصحية من قبل المدارس، على ان يتم عرض الواقع الصحي، كل في نطاقه، على وزارة التربية والتعليم العالي، صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار فتح المدارس او اقفالها، وذلك لاستصدار القرارات اللازمة عند الحاجة.