مدارسٌ في مدينة لبنانية كُبرى تؤجل عودة الطلاب.. هذا ما أبلغته للأهالي

نتيجة تفشي فيروس "كورونا" وارتفاع الإصابات، قرّر بعض المدارس في زحلة والبقاع تأجيل العودة الحضورية للطلاب إلى 17 كانون الثاني بدلاً من العاشر منه.



وأبلغت تلك المدارس الأهالي أنّه سيتم ارسال الدروس الى الطلاب عبر المنصات الرقمية هذا الأسبوع، ما أثار تساؤلات إن كان هذا الأسبوع "الأونلاين" مقدّمة لبقاء الطلاب فترة أطول في المنازل. وأبلغت تلك المدارس الأهالي أنّه سيتم ارسال الدروس الى الطلاب عبر المنصات الرقمية هذا الأسبوع، ما أثار تساؤلات إن كان هذا الأسبوع "الأونلاين" مقدّمة لبقاء الطلاب فترة أطول في المنازل.