لبنان

مشهدٌ يرتبط بـ"كورونا" يتكرّر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2022 | 05:56
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أعاد مشهد توافد أطباء الأسنان للاقتراع في بيت الطبيب - فرن الشباك، صورة انتخابات نقابة الصيادلة إلى الأذهان من جديد. 

فاليوم، يشارك الأطباء في انتخابات نقابتهم، وقد وقفوا بشكل متلاصق أمام أقلام الاقتراع من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، وهو الأمر الذي كان حصلَ في انتخابات نقابة الصيادلة قبل نحو شهر.

فعلياً، فإنّ الوضع الذي شهدته انتخابات الصيادلة آنذاك ساهم في إصابات عديدة بفيروس "كورونا"، ما يطرح تساؤلات أساسية عن ضرورة اعتماد بدائل كالاقتراع الالكترونيّ في ظل أزمة تفشي متحوّر "أوميكرون" في لبنان. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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