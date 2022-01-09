مشهدٌ يرتبط بـ"كورونا" يتكرّر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. ما هو؟

أعاد مشهد توافد أطباء الأسنان للاقتراع في بيت الطبيب - فرن الشباك، صورة انتخابات نقابة الصيادلة إلى الأذهان من جديد.



فاليوم، يشارك الأطباء في انتخابات نقابتهم، وقد وقفوا بشكل متلاصق أمام أقلام الاقتراع من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، وهو الأمر الذي كان حصلَ في انتخابات نقابة الصيادلة قبل نحو شهر. فاليوم، يشارك الأطباء في انتخابات نقابتهم، وقد وقفوا بشكل متلاصق أمام أقلام الاقتراع من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، وهو الأمر الذي كان حصلَ في انتخابات نقابة الصيادلة قبل نحو شهر.