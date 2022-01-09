لبنان

بالجرم المشهود.. إلقاء القبض على سارقين أقدما على عدة عمليات ضمن منطقة مرجعيون (صورة)

Lebanon 24
09-01-2022 | 06:03
A-
A+
Doc-P-905348-637773304167036423.jpg
Doc-P-905348-637773304167036423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت في الآونة الاخيرة عمليات السرقة ضمن منطقة مرجعيون تنفّذها عصابة مجهولة الهوية، كثّفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعلين.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت لتحديد هوية مشتبه بهما بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة وهما:

-        ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)

-        م. ج. (مواليد عام 2001، سوري)

 أعطيت الاوامر لمراقبتهما، والتثبت من تورطهما في عمليات السرقة، وتوقيفهما.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى الدوريات من توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بتنفيذ عملية سرقة من داخل عقار لاحد المواطنين في بلدة القليعة، حيث ضبطا يقومان بسرقة خزان حديدي عبارة عن خلاط كيميائي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بتنفيذ عمليات سرقة عديدة ضمن منطقة مرجعيون على متن سيارة من نوع مرسيدس، تم ضبطها مع كميّة من الحديد، و"مضخّة مياه"، ومقص حديد كبير.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2022-01-09
13:21 | 2022-01-09
13:37 | 2022-01-09
13:25 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
12:39 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website