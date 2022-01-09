العثور على قذيفة صاروخيّة في بحنين - المنية

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تمّ العثور على قذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي" في أراضٍ زراعية بمنطقة ضهور بحنين - المنية.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت باتخاذ الإجراءات المطلوبة.