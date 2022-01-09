لبنان

العثور على قذيفة صاروخيّة في بحنين - المنية

Lebanon 24
09-01-2022 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تمّ العثور على قذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي" في أراضٍ زراعية بمنطقة ضهور بحنين - المنية.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت باتخاذ الإجراءات المطلوبة. 
 

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