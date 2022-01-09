الحاج حسن لموظفي إدارات بعلبك: العقوبات لن تدفعنا إلى اليأس والاستسلام

عقد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، لقاء في بعلبك مع مسؤولي الإدارات والمؤسسات العامة في المحافظة، في حضور شخصيات معنية.استهل الحاج حسن اللقاء متوجها باسم التكتل "بالتحية لجهود رؤساء المؤسسات والإدارات العامة في المنطقة، وخصوصا في هذه الفترة العصيبة إذ يعتبر راتب الموظف الحكومي في الحضيض مقارنة بسعر صرف الدولار، والذي لا يكفي لتأمين بدل المواصلات إلى مركز عمله، ناهيك عن أنه لا يكفي لتأمين الجزء اليسير من أساسيات الحياة، ومع كل هذه الصعوبات لم يتوان الموظفون عن تأدية الخدمات للمواطنين، وهذا إنجاز كبير".وقال: "في مواجهة الأزمة الحالية، علينا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث مسائل أساسية، أولا التصميم على مواجهة الأزمة مهما كانت صعبة، طبعا وضع أسس الخروج من الأزمة ليس منوطا بكم ، لكن كل منا في موقعه يمكن أن يساعد بشكل أو بآخر على أداء حقوق المواطنين. وتأدية الخدمات في هذه الظروف يعتبر جزءا من التصميم على مواجهة الأزمة، ومهما اشتدت الصعاب سنستمر في العطاء".أضاف: "يداوم الموظفون بعدد أيام أقل نتيجة الإضرابات وتنظيم العمل ومشكلة المواصلات ووضع كورونا وغير ذلك، إلا أنه من المهم أن يبقى العمل منظما وأن يعلم المواطن أن الخدمات في المؤسسات تتم تأديتها في أيام محددة، ويجب أن نحافظ على الحد الأدنى من التماسك في هذه الظروف الصعبة، وعلى الاستقرار والاستمرار. نمر بظروف صعبة في البلد، لها أسبابها الداخلية مرتبطة بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المتبعة، وظروف خارجية لها علاقة بالحصار والعقوبات، ولكن هذه الظروف لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فالله سبحانه وتعالى يمتحن ويبتلي ويعين الإنسان، فالطاب القرآني إن مع العسر يسرا. أنتم صمدتم في هذه الأزمة وما زلتم صامدين، وحزب الله جزء أساسي من الصمود حتى مع الإدارات العامة، وإن شاء الله تستقيم الأمور في البلد ويبدأ مسار الحلول".ورأى أن "لبنان ليس دولة فقيرة، لبنان لديه نفط وغاز تمنعه أميركا من استخدامهما لأسباب سياسية، ولو سمح له باستخراج النفط والغاز كان باستطاعتك حل الكثير من مشاكله، حتى ولو كانت عليه ديون محلية وخارجية، وحتى ولو كان في لبنان للأسف عدد من القياديين والمسؤولين مارسوا الفساد".وختم: "يمارسون الضغوط الاقتصادية القصوى على لبنان لأهداف سياسية، ولكن كل هذا الجو لن يدفعنا إلى اليأس والاستسلام".