شلالا شكر البطريرك الراعي على مواساته بوفاة شقيقه

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي المستشار الرئاسي مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا مع افراد عائلته الذين شكروا البطريرك على مواساته بوفاة شقيق الاستاذ شلالا المرحوم جوزف شلالا، وعلى الرقيم البطريركي الذي عدد فيه صفات الراحل ومناقبيته في مسيرته العملية والاجتماعية وفي الشأن العام يوم كان عضوا في بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة.

وجدد البطريرك الراعي تعازيه لافراد العائلة مستذكرا دور الراحل خلال تولي البطريرك رعية الصعود في ضبيه قبل انتخابه مطرانا ثم بطريركا ، سائلا للراحل الراحة في الاخدار السماوية.

وضم الوفد، الى الاستاذ شلالا، ارملة الفقيد الاعلامية فاديا شلالا رئيسة الجمعية الخيرية لسيدات وانسات ضبيه ، ونجله ملحم وزوجته باتريسيا ، وابنته ايليان وزوجها وليد نمور.