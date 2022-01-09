لبنان

عناية عز الدين ناشدت المولوي معالجة مشكلة السجلات العدلية في الجنوب

Lebanon 24
09-01-2022 | 07:20
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ناشدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين، في بيان اليوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، "معالجة قضية تسليم سرايا صيدا للسجلات العدلية للمختارين، إذ تعمد الدوائر المعنية في السرايا لتسليم مختارين الجنوب سجلين عدليين فقط لا غير يوميا، مما يؤدي الى تأخير حصول المواطنين على هذه الوثيقة، فضلا عن الأعباء المترتبة على المختارين، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة النقل".
 
وأشارت إلى أن "وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة أكدوا ان هذا التدبير مخالف للقانون وانه يمكن ان يؤدي الى الرشوة والفساد". وشددت على "ضرورة معالجة هذا الأمر بأسرع وقت، وبخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الحصول على السجلات العدلية لاجراء التصحيح اللازم على لوائح الشطب، وعلى تأييد ما ورد في البيان الصادر عن روابط مختاري الجنوب والذي وردت فيه مجموعة مطالب"، داعية الى "معالجتها لتسهيل عمل المختارين وتعزير قدرتهم على خدمة المواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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