لبنان

آخر مستجدات انتخابات نقابة الأسنان.. منافسة بين طبيبين على مركز "النقيب"

Lebanon 24
09-01-2022 | 07:39
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انتهت المرحلة الأولى من انتخابات نقابة أطباء الأسنان مع اقتراع نحو 1600 طبيب. 
وحالياً، فإنّ التنافس انحصرَ بين الطبيبن الياس المعلوف ورونلد يونس على مركز النقيب، على أن يبدأ الاقتراع بعد قليل.
 
 
 
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لبنان

نقابة أطباء الأسنان

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