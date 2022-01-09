في هذه المناطق.. مواطنون يلجأون للمساجد لاستخدام المياه

تعاني معظم الاحياء في مدينة طرابلس من شح المياه داخل المنازل نتيجة توقف المضخات عن العمل، بسبب التقنين القاسي في التيار الكهربائي.



لذلك، يلجأ مواطنون الى شراء المياه على الرغم من ارتفاع اسعار نقلة الصهاريج الى المنازل، او اللجوء الى المساجد.