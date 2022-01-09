لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات تحذز: هذا الأمر من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:59
A-
A+
Doc-P-905399-637773410551603410.jpg
Doc-P-905399-637773410551603410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشدت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، "العمل فورا لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لإفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة".

وقالت في بيان: "من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرض له عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة في الدخول الى المستشفيات، إذ أن معظم المستشفيات بات يتجنب قبولهم مؤخرا بسبب عدم تسديد المستحقات المتوجبة عن طبابتهم من جهة، وتدني التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية".
 
وحذرت من "خطورة هذا الوضع، اذ كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، في حين ان أمنهم الصحي غير مضمون؟".

واكدت أن "هذا الأمر سوف يؤدي حتما الى تشنجات ومشاكل لا تحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرر في مستشفيات عدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2022-01-09
13:21 | 2022-01-09
13:37 | 2022-01-09
13:25 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
12:39 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website