لبنان

ممنوع دخول الباصات إلى كفردبيان إلا بشرط

Lebanon 24
09-01-2022 | 09:19
A-
A+
Doc-P-905406-637773420148331469.jpg
Doc-P-905406-637773420148331469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية كفردبيان، انها ستمنع الباصات من التوجه الى نطاق بلدة كفردبيان ومراكزها السياحية في فقرا والمزار، وعيون السيمان، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية، وذلك تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي تتعلق بكورونا.

وقالت في بيان: "حفاظا على السلامة العامة، وتماشيا مع إلاجراءات الوقائية من COVID-19 التي تطبقها  بلدية كفردبيان بالتعاون مع القوى الامنية، وبالتنسيق مع أصحاب المؤسسات السياحية التي تعمل في نطاق بلدة كفردبيان، وبعد أن بدأت أعداد باصات الرحلات التي تؤم المنطقة تزداد بشكل كبير مما يشكل خطرا على السلامة العامة، ويؤدي الى اكتظاظ يمثل خطرا على رواد التزلج وعلى القادمين على حد سواء.

تعلن بلدية كفردبيان أنها وابتداء من يوم غد الاثنين الواقع فيه 10/1/2022 سوف تمنع الباصات بالتوجه الى نطاق بلدة كفردبيان ومراكزها السياحية في فقرا والمزار، وعيون السيمان، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية عبر الاتصال على الرقم الخاص بالبلدية لأخذ المعلومات اللازمة ضمن الدوام الرسمي".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2022-01-09
13:21 | 2022-01-09
13:37 | 2022-01-09
13:25 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
12:39 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website