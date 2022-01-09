بوشكيان وقع مذكرة تفاهم وجال في معرض بغداد.. "الصناعات التكامليّة عنوان مرحلة التعاون المقبلة"

توّج وزير الصناعة جورج بوشكيان زيارته اليوم إلى العراق بعقد محادثات ثلاثيّة بينه وبين وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ووزير التجارة العراقي الدكتورعلاء الجبوري، وعقد اجتماعين الأوّل مع الوزير الخباز أثمر توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارتي الصناعة في كلا البلدين، والثاني مع الوزير الجبوري تركّز على تطوير التبادل الانتاجي والسلعي والبحث في أهمّية انعقاد اللجنة الاقتصاديّة المشتركة بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانيّة.كما تضمنّ جدول الزيارة، جولة مع الوزير الخباز في المعرض العراقي الدائم القائم في معرض بغداد الدولي.خلاصة البحث:1- التمسّك من قبل الطرفين باقامة أفضل العلاقات بين لبنان والعراق2- تطوير مجالات التعاون الصناعي والتبادلي وازالة المعوقات الفنّية أمام انسياب السلع، واتاحة الفرصة للشاحنات اللبنانيّة المحمّلة بالوصول إلى مقصدها النهائي3- اقامة شراكات تكامليّة، بمعنى استفادة كلّ بلد من نقاط قوّة الثاني4- التوافق على مدّ العراق بالموادّ الأوّليّة حاجة التصنيع اللبناني، مع امكانيّة اعادة استيراد المنتج النهائي من لبنان الى العراق5- استعداد لبنان لتدريب الكوادر العراقيّة في مجالات عديدة، اداريّة وصناعيّة.6- تبادل الخبرات ووضع مراكز البحث والتطوير اللبنانيّة في تصرّف الجانب العراقي.شارك في الاجتماعات السفير العراقي في لبنان حيدر البراك، والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، والوكيل الفنّي في وزارة الصناعة والمعادن العراقيّة المهندس جمعـة ديـوان البهادلـي والملحق التجاري العراقي في بيروت مشرق اسماعيل محمد والمستشار الاعلامي في وزارة الصناعة الزميل جوزيف المتني وكبار المسؤولين العراقيين في وزارتي الصناعة والمعادن والتجارة.كما حضر توقيع المذكّرة رئيس القسم العربي في وزارة الخارجيّة العراقيّة.وكان للسفيرين وجدعون والمسؤولين العراقيين مداخلات وتوضيحات حول أمور اداريّة وصناعيّة وعلميّة وفنّية وتقنيّة عديدة.وزارة الصناعةبداية يوم العمل انطلقت باجتماع تحضيري صباحي بين الوزير بوشكيان والسفيرين وجدعون ومعاوني الوزير، قبل أن ينتقل الوفد اللبناني إلىوزارة الصناعة والمعادن العراقية حيث كان الوزير النجار وكبار المديرين والمسؤولين في الاستقبال.بوشكيانوقال بوشكيان: " أحمل اليكم تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحبة الشعب اللبناني. ولقد تباحثنا اليوم بأهمّية اقامة الصناعات التكاملية بين الدولة اللبنانية والدولة العراقية وهذا امر جدا اساسي. ونعمل جاهدين لاستمرار التعاون والتكامل بيننا."أضاف:" نحن اليوم في بغداد، نشكر الشعب العراقي على هذا الاستقبال المميّز وعلى محبته التي نبادله مثيلها. اشكر الوزير النجار على هذه الجلسة القيّمة والمثمرة التي اعتبرها مدماكا اساسيا في التأسيس الى شراكة وتعاون استراتيجي بين البلدين. ناقشنا اموراً تقنية واقتصادية لتسهيل التبادل واقامة الاستثمارات الثنائية المشتركة في القطاعات الصناعية والانتاجية التي تؤمن الحاجات في البلدين وأهمها الصناعات الدوائية والغذائية."النجاروقال الوزير العراقي:"تشرفنا بحضور الوزير بوشكيان، وهذه الزيارة لها تقدير ومحبة كبيرة في العراق وهي من اجل ايجاد صيغة تعاون مشترك بين العراق ولبنان. ونتطلّع إلى أن يكون التعاون كبيراً كون الاخوة اللبنانيون يمتلكون امكانات كبيرة في بعض المجالات منها وخصوصا في مجال الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات. وهم ايضا متميزون في امور الطباعة والكثير من الامور التي تخص البحث والتطوير. كما نحن لدينا امكانات يمكن اللبنانيون الاستفادة منها. واتفقنا على ان نقوم بخطوة اولية على صعيد التعاون المشترك من اجل ايجاد تكامل صناعي بين البلدينتمثّلت بتوقيع مذكرة تفاهم. وسيكون هناك تبادل للخبرات والتجارب والصناعات الخضراء والتطويرية وغيرها.وزارة التجارةوفي وزارة التجارة، تباحث المجتمعون في أهمية اقامة المؤتمرات والمعارض في البلدين لما يعود ذلك بالفائدة المتوخّاة من الجانبين.كما تمّ التطرق الى ضرورة رفع حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين وحلّ مسألة الترانزيت وأهمية المباشرة بالتحضير لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة.مذكرة تفاهموتنطلق المذكّرة من الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك على اساس العلاقات الثنائية الطويلة الأمد، وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني والبيئي والاداري والتكنولوجي واسترشاداً بالتطلّع الى تنمية وتعزيز اشكال جديدة من التعاون المشترك والمتبادل في المجالات الابتكار والبحث والإنتاج والاستثمار المشترك، وسعياً لتأمين البيئة المناسبة لتطوير العلاقات بين اصحاب الاعمال في البلدين.