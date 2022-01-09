لبنان

إقبال جيد على التلقيح بفايزر في هذه المستشفيات

Lebanon 24
09-01-2022 | 10:45
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شهد مركز التلقيح بفايزر في مستشفى خروبي في الصرفند، إقبالا جيدا من المواطنين في الماراتون، والمخصص للطلاب والاساتذة اللبنانيين واللاجئين السوريين والاجانب في قضاء الزهراني.
 
وشارك في الماراتون بلدية الصرفند والصليب الاحمر اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية.
 
وكذلك أنجز ماراثون فايزر لتلقيح المواطنين في مستشفى صيدا الحكومي، الذي أقيم يومي السبت والأحد تطعيم 1554 شخصا، ضمن الحملة الوطنية التي استهدفت القطاع التربوي والمواطنين فوق 12 سنة في مدينة صيدا والجوار، التي نظمها "تجمع المؤسسات الأهلية" في المدينة و"اللجنة الوطنية للتلقيح"، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والمجلس البلدي لمدينة صيدا، وإدارة المستشفى الحكومي في صيدا، وكافة "مؤسسات المجتمع المدني"، و"اللجان الشعبية" وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.

وقد شهد الماراثون الوطني إقبالا كثيفا على التلقيح، حيث تلقى يوم السبت 810 مواطنين لقاح فايزر، و744 مواطنا يوم  الأحد، من مختلف الفئات العمرية ومختلف مراحل الجرعات.

وفي هذا السياق، أكد المنظمون الاستمرار في تنظيم حملات التلقيح "من أجل الوصول إلى مجتمع محصن ضد فيروس كورونا ومتحوراته".
 
وأعلنت "عين وزين مديكال فيليدج"، في بيان، انتهاء اليوم الثاني من ماراتون فايزر، بمشاركة 807 أشخاص، وبذلك يكون مجموع الذين حصلوا على اللقاح خلال هذين اليومين 832 أستاذا وتلميذا ومواطنا.

أضاف البيان: "المستشفى كان قد أمن فريقا طبيا وتمريضيا وإداريا لمواكبة هذين اليومين وتنظيمهما ولاستقبال أهلنا، ملتزمين معايير الوقاية والتباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز مركزي التلقيح بعشر نقاط لتسهيل عملية التسجيل والإسراع بأخذ اللقاح من دون الإنتظار".

وختم البيان: "لأهلنا الكرام شكرا على ثقتكم، ولفريق عمل المؤسسة وللمتطوعين والمتطوعات من المركز الوطني للتنمية والتأهيل ومؤسسة الفرح الاجتماعية ومعهد التمريض- عين وزين، وكلية الصحة العامة- الفرع السادس، ولكل من ساهم في إنجاح هذين اليومين، شكرا لجهودكم، ومعا نعمل لتخطي هذه المرحلة الصعبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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