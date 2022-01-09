لبنان

اصابة جندي بطلق ناري في قلبه.. هل إنتحر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-01-2022 | 10:53
A-
A+
Doc-P-905425-637773479519233271.jpg
Doc-P-905425-637773479519233271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة الجندي ع. و. من بلدة حكر الحوشب، بطلق ناري في قلبه. وُنقل الى مستشفى اليوسف في عكار، وحالته خطرة جدا. 
 
وفيما لم تعرف تفاصيل اصابته، رجحت المعلومات الاولية ان يكون قد إنتحر.
 
 
مواضيع ذات صلة
ادوية تسبب الموت عند الاصابة بكورونا... شائعات لا بد من معرفة تفاصيلها
lebanon 24
09/01/2022 20:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 76 سنة.. رسالة من جندي بالحرب العالمية الثانية تصل أسرته
lebanon 24
09/01/2022 20:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير مستشفى رفيق الحريري: 40 اصابة بكورونا وهذا عدد الوفيات
lebanon 24
09/01/2022 20:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رفضا تلقي اللقاح... وفاة أشهر مذيعين توأمين في فرنسا بعد الاصابة بكورونا
lebanon 24
09/01/2022 20:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24

اصابة

جندي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2022-01-09
13:21 | 2022-01-09
13:37 | 2022-01-09
13:25 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
12:39 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website