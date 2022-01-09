اصابة جندي بطلق ناري في قلبه.. هل إنتحر؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة الجندي ع. و. من بلدة حكر الحوشب، بطلق ناري في قلبه. وُنقل الى مستشفى اليوسف في عكار، وحالته خطرة جدا.

وفيما لم تعرف تفاصيل اصابته، رجحت المعلومات الاولية ان يكون قد إنتحر.