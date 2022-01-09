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لبنان
16 حالة وفاة.. هذا ما سجله عداد كورونا
Lebanon 24
09-01-2022
|
11:02
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "4780 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 774180، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة".
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