لبنان

16 حالة وفاة.. هذا ما سجله عداد كورونا

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:02
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "4780 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 774180، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة".

 
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