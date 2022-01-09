لبنان

قرار من "الشؤون الاجتماعية": استئناف التعليم في جمعيات رعاية الاطفال غداً

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:08
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أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار بياناً جاء فيه:
"إنفاذاً لقرار وزير التربية والتعليم العالي، تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من يوم الاثنين في 10/1/2022 على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا كافة، والصادرة عن الجهات المعنية ولا سيما وزارة الصحة العامة، على أن يتم إستئناف التأهيل والتدريب في مؤسسات وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية في موعد يحدد خلال هذا الاسبوع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة".
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