لبنان

عبدالله شكر للابيض زيارته مستشفى سبلين ودعمه لها

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:41
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شكر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله لوزير الصحة الدكتور فراس الابيض زيارته مستشفى سبلين الحكومي، واطلاعه على مجريات عمل ماراتون التلقيح التربوي، وعمل قسم العلاج لمرضى كورونا، ووعده ادارة المستشفى، بتقديم التسهيلات لدعم استمرارية هذه المؤسسة، وصمود العاملين فيها ضمن الأمكانات المتاحة.
 
 
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