لبنان

وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:46
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر" أنّ "يوم الاثنين هو يوم عودة الى الدراسة بعد الانتهاء من العطلة التي قررتها لجنة كورونا"، وقال: "اتخذنا كل الاجراءات الوقائية الصحية و تم تجهيز المدارس بعد التنسيق مع وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية".
 
وختم: "العام الدراسي بخطر ويجب علينا المحافظة على مستقبل الطلاب".
 
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