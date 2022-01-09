وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟

أعلن وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر" أنّ "يوم الاثنين هو يوم عودة الى الدراسة بعد الانتهاء من العطلة التي قررتها لجنة كورونا"، وقال: "اتخذنا كل الاجراءات الوقائية الصحية و تم تجهيز المدارس بعد التنسيق مع وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية".



وختم: "العام الدراسي بخطر ويجب علينا المحافظة على مستقبل الطلاب".