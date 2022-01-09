لبنان

وزير الصحة: نسعى لدعم المستشفيات الحكومية والاستشفاء حق لكل مواطن

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:56
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زار وزير الصحة العامة فراس الأبيض، مستشفى ميس الجبل الحكومي، اليوم الأحد، وجال في أقسام وأرجاء المستشفى وأطلعه مدير المستشفى حسين ياسين على التجهيزات وسير الاعمال واحتياجات المستشفى.
 
وأعرب وزير الصحة عن إعجابه بالمستشفى، وأثنى على جهود الادارة والاطباء والموظفين، مؤكداً "سعيه لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على خبرات الموظفين والمستشفيات وخصوصا الحكومية وتأمين قروض من البنك الدولي لدعم قطاع الاستشفاء".
 
وخلال الجولة، استمع الابيض الى احتياجات الموظفين ومطالب المرضى وذويهم، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعيات والمتطوعون في قسم التلقيح، مؤكدا "أهمية تلقي اللقاح والاستفادة من ماراتون فايزر الذي تقيمه الوزارة في مراكز التلقيح على مساحة الوطن".
 
يُذكر ان الزيارة الى مستشفى ميس الجبل الحكومي كانت ضمن جولة لوزير الصحة ضمن مستشفيات سبلين، صيدا، نبيه بري الجامعي في النبطية، تبنين، بيت ليف، وقانا الحكومية.
 
وفي تصريح له من قانا، أكد الأبيض أنّ العلاج والإستشفاء حق لكل مواطن"، وقال: "لا شك بالنهاية ان التكاليف ارتفعت، وان بعض المستشفيات تطلب بعض الأموال لأن التكاليف إرتفعت، وان كانت الأرقام مغايرة، ولي تعليق عليها"، واعداً بـ"السعي لتأمين تمويل اخر غير الذي اتت به الوزارة لتغطية موضوع الإستشفاء".
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