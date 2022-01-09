وزير الصحة: نسعى لدعم المستشفيات الحكومية والاستشفاء حق لكل مواطن

زار وزير الصحة العامة فراس الأبيض، مستشفى ميس الجبل الحكومي، اليوم الأحد، وجال في أقسام وأرجاء المستشفى وأطلعه مدير المستشفى حسين ياسين على التجهيزات وسير الاعمال واحتياجات المستشفى.

و أعرب وزير الصحة عن إعجابه بالمستشفى، وأثنى على جهود الادارة والاطباء والموظفين، مؤكداً "سعيه لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على خبرات الموظفين والمستشفيات وخصوصا الحكومية وتأمين قروض من البنك الدولي لدعم قطاع الاستشفاء".



وخلال الجولة، استمع الابيض الى احتياجات الموظفين ومطالب المرضى وذويهم، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعيات والمتطوعون في قسم التلقيح، مؤكدا "أهمية تلقي اللقاح والاستفادة من ماراتون فايزر الذي تقيمه الوزارة في مراكز التلقيح على مساحة الوطن".



يُذكر ان الزيارة الى مستشفى ميس الجبل الحكومي كانت ضمن جولة لوزير الصحة ضمن مستشفيات سبلين، صيدا، نبيه بري الجامعي في النبطية، تبنين، بيت ليف، وقانا الحكومية.