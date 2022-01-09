لبنان

في مستشفى سبلين.. إقبال كثيف على "ماراثون فايزر"

Lebanon 24
09-01-2022 | 12:09
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شهد ماراتون فايزر، الذي نظمته وزارة الصحة العامة لتلقيح الاساتذة والتلاميذ وكل من يرغب، إقبالاً جيداً في مستشفى سبلين الحكومي، إذ بلغ عدد الملقحين خلال اليومين 1399 شخصاً.
وشكر مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين، للقوى الأمنية وشرطة الاتحاد مؤازرتهم الماراتون، داعيا كل من لم يتلق اللقاح، إلى التسجيل على المنصة، "لأنه السبيل الوحيد للنجاة من هذا الفيروس الفتاك"، مشيرا إلى أنه "كلما ارتفعت نسبة الملقحين، كلما خطونا خطوة نحو المناعة المجتمعية".
 
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