لبنان

بالأرقام.. إليكم العدد النهائي للملقحين ضمن "ماراثون فايزر"

Lebanon 24
09-01-2022 | 12:23
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أصدرت وزارة الصحّة العامّة، مساء اليوم الأحد، الأرقام النهائيّة ليومي "ماراثون فايزر"، وقد جاءت على النحو التالي:
إجمالي الجرعات المُعطاة خلال يومين: 50903
الجرعة الأولى: 27526
الجرعة الثانية: 11834
الجرعة الثالثة: 11543
 
 
 
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