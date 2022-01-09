بالأرقام.. إليكم العدد النهائي للملقحين ضمن "ماراثون فايزر"

أصدرت وزارة الصحّة العامّة، مساء اليوم الأحد، الأرقام النهائيّة ليومي "ماراثون فايزر"، وقد جاءت على النحو التالي:

إجمالي الجرعات المُعطاة خلال يومين: 50903

الجرعة الأولى: 27526

الجرعة الثانية: 11834

الجرعة الثالثة: 11543