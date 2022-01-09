بعد يوم انتخابي طويل.. الطبيب رونالد يونس نقيباً لأطباء الأسنان في لبنان

فاز الطبيب رونالد يونس بمنصب نقيب أطباء الأسنان في لبنان، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت اليوم في بيت الطبيب - فرن الشباك.

وتنافس يونس على منصب النقيب مع الطبيب الياس معلوف وذلك في الدورة الثانية للانتخابات. وبعد عملية الفرز، حاز يونس على 697 صوتاً مقابل 459 لمعلوف.

وكانت الدورة الأولى لانتخابات النقابة انطلقت، صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى فترة بعد الظهر، وقد أسفرت نتائجها عن فوز لائحة "معاً للانقاذ" المدعومة من "حزب الله" و حركة "مل" بـ6 مقاعد في عضوية مجلس النقابة في حين فازت لائحة "نقابة أطباء الأسنان تنتفض" بـ4 مقاعد.

نتائج الدورة الأولى للانتخابات بالأرقام: