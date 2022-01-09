لبنان

بعد يوم انتخابي طويل.. الطبيب رونالد يونس نقيباً لأطباء الأسنان في لبنان

Lebanon 24
09-01-2022 | 12:49
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فاز الطبيب رونالد يونس بمنصب نقيب أطباء الأسنان في لبنان، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت اليوم في بيت الطبيب - فرن الشباك. 
 
وتنافس يونس على منصب النقيب مع الطبيب الياس معلوف وذلك في الدورة الثانية للانتخابات. وبعد عملية الفرز، حاز يونس على 697 صوتاً مقابل 459 لمعلوف. 
 
وكانت الدورة الأولى لانتخابات النقابة انطلقت، صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى فترة بعد الظهر، وقد أسفرت نتائجها عن فوز لائحة "معاً للانقاذ" المدعومة من "حزب الله" و حركة "مل" بـ6 مقاعد في عضوية مجلس النقابة في حين فازت لائحة "نقابة أطباء الأسنان تنتفض" بـ4 مقاعد.
 
نتائج الدورة الأولى للانتخابات بالأرقام:
 
رونالد يونس 740 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض) 
أنطوان شوفاني 676 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض) 
نديم ابو جودة 630 (معا للانقاذ)
سامر الرفاعي 628 (معا للانقاذ)
باسكال الهبر 624 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض) 
إيلي حايك 621 (معا للانقاذ)
زياد مجاعص 602 (معا للانقاذ)
الياس معلوف 601 (معا للانقاذ)
طوني حرب 572 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض) 
فيليب الحاج 556 (معا للانقاذ)
 
نتائج صندوق التعاضد: 
ايسر حجازي (نقابة اطباء الأسنان تنتفض) 
جورج ابي حاتم (معا للانقاذ)
علي عثمان (معا للانقاذ)
محمد فرحات (معا للانقاذ)
نصر ضو (معا للانقاذ)
 
صندوق التقاعد: 
حسن يوسف خلف (معا للانقاذ)
سميح الزين (معا للانقاذ)
غنى عز الدين ( نقابة أطباء الاسنان تنتفض)
 
المجلس التأديبي: 
جهاد الحسيني (معا للانقاذ)
وليد حتاحت (نقابة أطباء الأسنان تنتفض)
 

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