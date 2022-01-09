بعد يوم انتخابي طويل.. الطبيب رونالد يونس نقيباً لأطباء الأسنان في لبنان

وتنافس يونس على منصب النقيب مع الطبيب الياس معلوف وذلك في الدورة الثانية للانتخابات. وبعد عملية الفرز، حاز يونس على 697 صوتاً مقابل 459 لمعلوف.
رونالد يونس 740 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض)
أنطوان شوفاني 676 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض)
نديم ابو جودة 630 (معا للانقاذ)
سامر الرفاعي 628 (معا للانقاذ)
باسكال الهبر 624 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض)
إيلي حايك 621 (معا للانقاذ)
زياد مجاعص 602 (معا للانقاذ)
الياس معلوف 601 (معا للانقاذ)
طوني حرب 572 (نقابة اطباء الاسنان تنتفض)
فيليب الحاج 556 (معا للانقاذ)
نتائج صندوق التعاضد:
ايسر حجازي (نقابة اطباء الأسنان تنتفض)
جورج ابي حاتم (معا للانقاذ)
علي عثمان (معا للانقاذ)
محمد فرحات (معا للانقاذ)
نصر ضو (معا للانقاذ)
صندوق التقاعد:
حسن يوسف خلف (معا للانقاذ)
سميح الزين (معا للانقاذ)
غنى عز الدين ( نقابة أطباء الاسنان تنتفض)
المجلس التأديبي:
جهاد الحسيني (معا للانقاذ)
وليد حتاحت (نقابة أطباء الأسنان تنتفض)