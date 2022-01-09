لبنان

اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!

Lebanon 24
09-01-2022 | 13:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال عن حصول تبادلٍ لإطلاق النار في منطقة عين التينة - ببنين (عكار)، وذلك بين مزارعين وعصابة حاولت سرقة محاصيل الكوسا من داخل الخيم البلاستيكية.
 
 
 
 

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