اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال عن حصول تبادلٍ لإطلاق النار في منطقة عين التينة - ببنين (عكار)، وذلك بين مزارعين وعصابة حاولت سرقة محاصيل الكوسا من داخل الخيم البلاستيكية.