مع انتهاء "ماراثون فايزر".. هذا ما قاله وزير التربية

غرّد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: شكرا لكل من عمل لانجاح "ماراثون فايزر" للقطاع التربوي في وزارتي الصحة والتربية على مدى يومين. ٥٠٩٠٣ جرعة أعطيت في جميع المراكز على الاراضي اللبنانية.معا لتحصين القطاع التربوي!