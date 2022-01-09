لبنان

مع انتهاء "ماراثون فايزر".. هذا ما قاله وزير التربية

Lebanon 24
09-01-2022 | 13:50
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غرّد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: شكرا لكل من عمل لانجاح "ماراثون فايزر" للقطاع التربوي في وزارتي الصحة والتربية على مدى يومين.  ٥٠٩٠٣ جرعة أعطيت في جميع المراكز  على الاراضي اللبنانية.
معا لتحصين القطاع التربوي!
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ماراثون فايزر

وزير التربية

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