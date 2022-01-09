لبنان

مركز التلقيح في البلمند: 1500 شخص تلقوا اللقاح ضمن "ماراثون فايزر"

Lebanon 24
09-01-2022 | 13:53
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أعلن مركز التلقيح في جامعة البلمند في بيان أنه "خلال يومين من ماراثون فايزر في مركز التحصين uobvax في جامعة البلمند، تم تلقيح اكتر من 1500 شخص من طلاب المدارس وأهلهم واساتذتهم من كل الفئات العمرية ابتداءاً من 12 سنة".
 
وأكد رئيس المركز الدكتور يوسف باسيم ان "جامعة البلمند ملتزمة بواجباتها تجاه المجتمع وكل يوم في الجامعة سيكون مجهز لاستقبال كافة الفئات العمرية من 12 عاماً لأخذ اللقاح أكانت جرعة أولى أو ثانية أو ثالثة". 
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