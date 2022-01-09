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لبنان
مجهولٌ يلقي قنبلة داخل مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
09-01-2022
|
14:12
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أقدم مجهولٌ، مساء اليوم، على إلقاء قنبلة صوتية قرب مفرق شبايطة عرب الغوير في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فإن الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات.
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