لبنان

مجهولٌ يلقي قنبلة داخل مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:12
A-
A+
Doc-P-905468-637773597958627625.jpeg
Doc-P-905468-637773597958627625.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولٌ، مساء اليوم، على إلقاء قنبلة صوتية قرب مفرق شبايطة عرب الغوير في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات. 
 
 

مواضيع ذات صلة
تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة و ضواحيها يقرر اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل (صوت لبنان)
lebanon 24
10/01/2022 01:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار داخل مخيم عين الحلوة واخلاء المدارس من الطلاب اثر مقتل المدعو حسن ابو دبوس داخل محله في حي الطوارئ قرب تجمع المدارس (لبنان 24)
lebanon 24
10/01/2022 01:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد يوم انتخابي طويل.. الطبيب رونالد يونس نقيباً لأطباء الأسنان في لبنان
lebanon 24
10/01/2022 01:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبناني: "شكلُن لوحدُن وزير الصحة والتربية رايحين بُكرا عالمدرسة"
lebanon 24
10/01/2022 01:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عين الحلوة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2022-01-09
17:25 | 2022-01-09
17:19 | 2022-01-09
17:13 | 2022-01-09
17:04 | 2022-01-09
17:03 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website