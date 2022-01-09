مجهولٌ يلقي قنبلة داخل مخيم عين الحلوة

أقدم مجهولٌ، مساء اليوم، على إلقاء قنبلة صوتية قرب مفرق شبايطة عرب الغوير في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات.